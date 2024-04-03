ПерерывЮвентус — ЛациоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Лацио»«Ювентус» — «Лацио». Онлайн
    Все новости спорта

    Монреаль — Флорида: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.04.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Монреаль — Флорида

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Монреаль и Флорида начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 03.04.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Флорида» — «Монреаль» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монреаль» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Флорида»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Флорида.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • С голами будет напряженка
  • «Бенфика» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команды покажут осторожный футбол
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Уральское дерби «Автомобилист» начнет так же ярко, как и предыдущие серии?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:10
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие