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    Овечкин: У нас есть шансы на плей-офф. «Вашингтон» еще в игре

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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о поражении своей команды в матче против «Питтсбурга» (1:4).

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Мы пытаемся сделать еще один пас. Мы держим шайбу чуть дольше, пытаясь найти красивую игру. Это не работает, особенно в такой момент сезона, когда все концентрируются только на победе, все играют немного быстрее. Нужно быстрее принимать решения.

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    • Да, у нас еще есть шансы на плей-офф. Мы еще в игре. Нам просто нужно продолжать бороться», — цитирует Овечкина пресс-служба лиги.

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    • «Вашингтон» имеет в своем активе 82 очка и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» (81 балл) идет на 11-й строчке.

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