Овечкин: У нас есть шансы на плей-офф. «Вашингтон» еще в игре

Нападающийвысказался о поражении своей команды в матче против(1:4).

«Мы пытаемся сделать еще один пас. Мы держим шайбу чуть дольше, пытаясь найти красивую игру. Это не работает, особенно в такой момент сезона, когда все концентрируются только на победе, все играют немного быстрее. Нужно быстрее принимать решения.

Да, у нас еще есть шансы на плей-офф. Мы еще в игре. Нам просто нужно продолжать бороться», — цитирует Овечкина пресс-служба лиги.

«Вашингтон» имеет в своем активе 82 очка и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» (81 балл) идет на 11-й строчке.