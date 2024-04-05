НХЛ. Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль», «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», несмотря на гол Овечкина

За океаном состоялись сразу 9 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Оттава» — «Флорида» — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов забросил одну шайбу, а нападающий Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей.

Голкипер Сергей Бобровский отразил все 30 бросков, оформив пятый шатаут в сезоне.

«Флорида» со 101 очком занимает четвертое место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке с 70 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Флорида» — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1) Голы: Казинс — 6 (Ткачак, Беннетт), 1:02 — 0:1. Куликов — 1 (Луостаринен, Родригес), 1:37 — 0:2. Лунделл — 11 (Луостаринен, Казинс), 22:35 — 0:3. Беннетт — 19 (Ткачак, Махура), 24:19 — 0:4. Райнхарт — 53 (Барков, Тарасенко), 37:56 — 0:5. Ткачак — 24 (бол., Барков, Райнхарт), 43:54 — 0:6Вратари: Корписало (Форсберг, 24:19) — БобровскийШтраф: 6 — 14Броски: 30 (14+6+10) — 31 (13+11+7)

«Оттава» — «Флорида» — 0:6

«Каролина» — «Бостон» — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Российские игроки «ураганов» Евгений Кузнецов, Андрей Свечников и Дмитрий Орлов результативными действиями не отличились, а голкипер Петр Кочетков и вовсе на лед не вышел.

«Бостон» победил в третьей игре подряд, набрал 105 очков и идет 2-м в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» занимает 3-ю строчку со 101 очком.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Бостон» — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) Голы: Маршан — 28 (Гики, Койл), 2:12 — 0:1. Пастрняк — 47 (Заха, Хейнен), 7:42 — 0:2. Хейнен — 16 (Пастрняк, Заха), 10:46 — 0:3. Гюнцель — 26 (бол., Ноесен, Шей), 35:12 — 1:3. Линдхольм — 3 (п.в.), 57:49 — 1:4Вратари: Андерсен (57:20 — 57:49) — Суэймен (41:10 — 41:22)Штраф: 13 — 11Броски: 29 (8+12+9) — 28 (12+6+10)

«Каролина» — «Бостон» — 1:4

«Коламбус» — «Айлендерс» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Российский защитник «островитян» Александр Романов записал на свой счет два ассиста, а вратарь Илья Сорокин отразил 25 бросков из 27.

У Дмитрия Воронкова из «Коламбуса» гол, а у Кирилла Марченко гол и ассист. Защитник Иван Проворов очков не набрал, голкипер Даниил Тарасов получил травму в первом периоде.

«Айлендерс» с 83 очками занимают 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» с 62 баллами идет последним.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Айлендерс» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2) Голы: Энгвалль — 9 (бол., Пулок, Палмиери), 7:53 — 0:1. Воронков — 18 (бол., Марченко, Тексье), 9:45 — 1:1. Хорват — 32 (Барзал, Романов), 13:48 — 1:2. Марченко — 21 (Веренски, Силлинджер), 17:22 — 2:2. Добсон — 10 (Барзал, Романов), 43:21 — 2:3. Палмиери — 25 (п.в.), 59:22 — 2:4Вратари: Тарасов (Гривз, 17:53, 56:25 — 59:22) — Сорокин (30:41 — 31:35)Штраф: 6 — 2Броски: 27 (9+6+12) — 41 (18+14+9)

«Коламбус» — «Айлендерс» — 2:4

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Единственную шайбу хозяев забросил российский нападающий Александр Овечкин. Александр Алексеев и Иван Мирошниченко результативными действиями не отличились.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин очков не набрал.

«Вашингтон» имеет в своем активе 82 очка и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» (81 балл) идет на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Ши — 1 (Смит, Эллер), 1:49 — 0:1. Жозеф — 2 (Летанг, О`Коннор), 11:03 — 0:2. Бантинг — 17 (Пуустинен, Карлссон), 29:08 — 0:3. Овечкин — 27 (бол., Милано, Лапьер), 46:02 — 1:3. Эллер — 15 (п.в., Смит, Летанг), 57:23 — 1:4Вратари: Линдгрен (56:40 — 57:23) — НедельковичШтраф: 4 — 8Броски: 31 (9+5+17) — 24 (6+10+8)

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)

Россиянин Никита Кучеров смог набрать 3 очка, забросив одну шайбу и дважды результативно ассистировав партнерам. Голкипер Андрей Василевский на лед не выходил.

«Тампа» с 93 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» имеет в активе 70 баллов и идет на 16-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 4:7 (1:2, 1:4, 2:1) Голы: Армиа — 15 (Галлахер, Ньюхук), 2:37 — 1:0. Пол — 21 (бол., Пойнт, Кучеров), 9:45 — 1:1. Эйссимонт — 11 (Мотт, Дамба), 16:26 — 1:2. Армиа — 16 (Ньюхук, Галлахер), 24:42 — 2:2. Стэмкос — 33 (Чирелли, де Хаан), 27:58 — 2:3. Пол — 22 (Эйссимонт), 29:12 — 2:4. Хагель — 24 (Раддиш, Чирелли), 33:18 — 2:5. Кучеров — 43 (бол., Пойнт, Стэмкос), 37:45 — 2:6. Слафковски — 16 (Джекай, Мэтисон), 48:40 — 3:6. Кофилд — 22 (Сузуки, Слафковски), 51:51 — 4:6. Стэмкос — 34 (п.в., Кучеров), 59:06 — 4:7Вратари: Примо (54:58 — 55:57, 57:23 — 59:06) — ТомкинсШтраф: 16 — 14Броски: 30 (8+6+16) — 35 (8+20+7)

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 4:7

«Миннесота» — «Колорадо» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Российский хоккеист «Колорадо» Александр Георгиев участие в матче не принимал, а вот Кирилл Капризов из «Миннесоты» отметился результативной передачей.

«Колорадо» со 102 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» с 81 очком идет на 10-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Колорадо» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) Голы: Лехконен — 14 (Джонсон, Миттельштадт), 4:34 — 0:1. Леттьери — 5 (Шоу, Луккини), 8:05 — 1:1. Друэн — 16 (бол., Макар, Маккиннон), 12:28 — 1:2. Друэн — 17 (Маккиннон, Тэйвз), 20:43 — 1:3. Чисхолм — 2 (бол., Капризов, Зуккарелло), 30:10 — 2:3. Маккиннон — 48 (Друэн), 46:32 — 2:4. Рантанен — 40 (п.в.), 58:32 — 2:5Вратари: Густавссон (23:50 — 23:53, 56:10 — 58:32) — АннуненШтраф: 4 — 8Броски: 46 (11+18+17) — 36 (18+8+10)

«Миннесота» — «Колорадо» — 2:5

«Виннипег» — «Калгари» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Российский защитник хозяев льда Даниил Мироманов забросил одну шайбу, а нападающий Андрей Кузьменко сделал ассист. У гостей Владислав Наместников также отметился результативной передачей.

«Виннипег» имеет в своем активе 98 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» с 73 очками идет на 12-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Калгари» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Уигар — 19 (бол., Юбердо, Кузьменко), 4:35 — 0:1. Виларди — 17 (бол., Коннор, Моррисси), 12:59 — 1:1. Элерс — 23 (Перфетти), 14:56 — 2:1. Мироманов — 3 (Уигар), 30:34 — 2:2. Тоффоли — 31 (бол., Наместников, Элерс), 35:35 — 3:2. Виларди — 18 (Моррисси, Пионк), 48:44 — 4:2. Виларди — 19 (п.в., Монахэн, Шайфли), 58:56 — 5:2Вратари: Хеллибак (11:04 — 11:09) — Вольф (56:57 — 58:56)Штраф: 4 — 21Броски: 45 (17+16+12) — 33 (8+15+10)

«Виннипег» — «Калгари» — 5:2

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич смог оформить результативную передачу.

«Нэшвилл» с 92 баллами занимает 7-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» имеет в своем активе 84 пункта и идет на 9-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) Голы: Йоси — 20 (О`Райлли, Форсберг), 0:31 — 1:0. Саад — 26 (Томас), 7:27 — 1:1. Форсберг — 42 (бол., Нюквист, О`Райлли), 21:13 — 2:1. Бовилье — 5 (бол., Нюквист, Евангелиста), 39:29 — 3:1. Маккэррон — 12 (Шервуд), 44:09 — 4:1. Нейберс — 27 (Фолк, Крюг), 46:21 — 4:2. Кайру — 26 (бол., Фолк, Бучневич), 57:45 — 4:3. Форсберг — 43 (п.в., Нюквист, Макдона), 58:16 — 5:3. Янковски — 7 (мен., п.в.), 59:23 — 6:3Вратари: Сарос — Биннингтон (55:33 — 57:45, 57:53 — 58:16, 58:51 — 59:23)Штраф: 16 — 10Броски: 31 (10+10+11) — 47 (20+14+13)

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:3

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин забросил единственную шайбу своей команды.

«Лос-Анджелес» после этой победы имеет в своем активе 91 очко и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет 16-м с 42 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) Голы: Кемпе — 25, 10:55 — 0:1. Томас — 1 (Спенс, Дюбуа), 11:13 — 0:2. Костин — 8 (Гранлунд, Эклунд), 58:08 — 1:2Вратари: Блэквуд (57:37 — 58:08, 58:38) — Риттих (42:50 — 43:05, 54:27 — 54:51)Штраф: 15 — 13Броски: 16 (8+5+3) — 27 (12+4+11)