Тренер «Филадельфии»: Я просто восхищен игрой Федотова

Главный тренер «Филадельфии»оценил игру вратаряв матче против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Для Федотова это был дебютный матч в НХЛ. Россиянин появился на льду в начале второго периода и отразил 19 бросков из 21.

«Если честно, я просто восхищен его игрой. Он — единственный, кто играл во втором периоде.

Есть люди, которые не знают, как играть, или просто не могут играть в таких ситуациях. И именно поэтому я рад, что он наконец-то с нами.

Это был позорный второй период для "Филадельфии". Мне стыдно. Но я при этом доволен тем, как мы вернулись в третьем периоде», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.