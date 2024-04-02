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    Тренер «Филадельфии»: Я просто восхищен игрой Федотова

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Филадельфия Флайерз НХЛ
    Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил игру вратаря Ивана Федотова в матче против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

    Джон Торторелла
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    Джон Торторелла

    Для Федотова это был дебютный матч в НХЛ. Россиянин появился на льду в начале второго периода и отразил 19 бросков из 21.

    «Если честно, я просто восхищен его игрой. Он — единственный, кто играл во втором периоде.

    Есть люди, которые не знают, как играть, или просто не могут играть в таких ситуациях. И именно поэтому я рад, что он наконец-то с нами.

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    • Это был позорный второй период для "Филадельфии". Мне стыдно. Но я при этом доволен тем, как мы вернулись в третьем периоде», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

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