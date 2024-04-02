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    Сан-Хосе — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.04.2024 в 05:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сан-Хосе — Сиэтл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:30 02.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Сан-Хосе — Сиэтл в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Сан-Хосе» — «Сиэтл» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Сиэтл». Коэффициент ставки — 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Сиэтл»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Сиэтл.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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