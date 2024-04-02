«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Все идет к тому, что «Сан-Хосе» бесславно завершит сезон на последнем месте общей сводной таблицы лиги.
Последние матчи: При всем этом случился максимально непонятный матч против «Сент-Луиса», где «блюзмены», борющиеся за плей-офф, проиграли худшей команде лиги по всем статьям — 0:4.
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у Куинна начали разрешаться только под конец регулярки, но все равно сейчас за «акул» не могут играть Барабанов, Ванечек, Беннинг Кутюр и Эмберсон.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что в матче со злым «Сиэтлом» хозяевам льда удастся повторить успех предыдущей победной игры.
«Сиэтл»
Турнирное положение: Никто не будет спорить, что нынешний сезон «Сиэтл» провалил, а концовку сезона проводит максимально вальяжно.
Последние матчи: За три последних матча «Кракен» смогли победить два раза, но их игра на порядок слабее хоккея прошлого регулярного чемпионата.
Травмированные игроки: Самый молодой клуб лиги подходит к матчу против «Сан-Хосе» без официально травмированных игроков, но может не сыграть Данн, имеющий проблемы с нижней частью тела.
Общий тонус клуба: В игре против главного аутсайдера лиги гости вполне могут внезапно провалиться, что с ними случалось уже не раз по текущему сезону.
Статистика для ставок
- «Сан-Хосе» выиграл последний матч между этими соперниками
- «Сиэтл» проиграл два последних матча на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.87, на ничью — 4.83, на гостей — 1.82.
Прогноз: «Сиэтл» победит в предстоящем матче за явным преимуществом
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Альтернативный прогноз: Игра вполне претендует на звание результативной
Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.42.