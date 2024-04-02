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    «Сан-Хосе» может выиграть второй раз подряд?

    «Сан-Хосе» — «Сиэтл». Ставка (к. 1.82), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Сиэтл»
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    «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «САП Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Сиэтл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2024 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 05:30 Сиэтл Сиэтл
  • НХЛ
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    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Все идет к тому, что «Сан-Хосе» бесславно завершит сезон на последнем месте общей сводной таблицы лиги.

    Последние матчи: При всем этом случился максимально непонятный матч против «Сент-Луиса», где «блюзмены», борющиеся за плей-офф, проиграли худшей команде лиги по всем статьям — 0:4.

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у Куинна начали разрешаться только под конец регулярки, но все равно сейчас за «акул» не могут играть Барабанов, Ванечек, Беннинг Кутюр и Эмберсон.

    Общий тонус клуба: Слабо верится, что в матче со злым «Сиэтлом» хозяевам льда удастся повторить успех предыдущей победной игры.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Никто не будет спорить, что нынешний сезон «Сиэтл» провалил, а концовку сезона проводит максимально вальяжно.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За три последних матча «Кракен» смогли победить два раза, но их игра на порядок слабее хоккея прошлого регулярного чемпионата.

    Травмированные игроки: Самый молодой клуб лиги подходит к матчу против «Сан-Хосе» без официально травмированных игроков, но может не сыграть Данн, имеющий проблемы с нижней частью тела.

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    Общий тонус клуба: В игре против главного аутсайдера лиги гости вполне могут внезапно провалиться, что с ними случалось уже не раз по текущему сезону.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Хосе» выиграл последний матч между этими соперниками

    • «Сиэтл» проиграл два последних матча на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.87, на ничью — 4.83, на гостей — 1.82.

    Прогноз: «Сиэтл» победит в предстоящем матче за явным преимуществом

    Альтернативный прогноз: Игра вполне претендует на звание результативной

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.42.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Сиэтл» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Сан-Хосе» может выиграть второй раз подряд?
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