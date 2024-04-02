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    Коламбус — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.04.2024 в 02:00 начнется матч в НХЛ Коламбус — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 02.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Коламбус — Колорадо в НХЛ.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Коламбус» 6:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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