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    Коламбус — Питтсбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    31.03.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Коламбус — Питтсбург

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Коламбус и Питтсбург начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 31.03.2024.

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    Последний матч: «Питтсбург» — «Коламбус» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Коламбус»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Питтсбург.

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