начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 27.03.2024.

Последний матч: «Анахайм» — «Сиэтл» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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