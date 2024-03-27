Бабаев об Овечкине: Он еще года три будет рвать НХЛ

Известный агентвысказался о высокой результативности капитана

«Я говорил, что не надо переживать за него, а то все панику поднимали. Никуда результативность Александра Овечкина не денется, а волны в игре у всех бывают. На классе и опыте он ещё года три будет рвать эту лигу.

Вчера у Саши получилось без голов, но до этого штамповал дубли» — сказал Бабаев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 68 матчей за «столичных» и набрал 58 (26+32) очков. За 5 матчей форвард забросил 8 голов и сделал голевую передачу. В последнем матче с «Детройтом» прервалась результативная серия хоккеиста.