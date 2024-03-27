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    Бабаев об Овечкине: Он еще года три будет рвать НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Известный агент Шуми Бабаев высказался о высокой результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Я говорил, что не надо переживать за него, а то все панику поднимали. Никуда результативность Александра Овечкина не денется, а волны в игре у всех бывают. На классе и опыте он ещё года три будет рвать эту лигу.

    Вчера у Саши получилось без голов, но до этого штамповал дубли» — сказал Бабаев Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Овечкин провел 68 матчей за «столичных» и набрал 58 (26+32) очков. За 5 матчей форвард забросил 8 голов и сделал голевую передачу. В последнем матче с «Детройтом» прервалась результативная серия хоккеиста.

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