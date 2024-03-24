ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорЗабудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак
  • 20:18
    • Стал известен состав «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»
  • 18:30
    • Молодежная сборная России разгромила «Насьональ»
  • 16:57
    • СКА обыграл «Автомобилист» в матче плей-офф КХЛ
  • 18:43
    • Стало известно новое расписание матчей Кубка Гагарина
  • 16:47
    • Матч «Нефтчи» и «Спартака» отменен
    Все новости спорта

    Нэшвилл — Детройт: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.03.2024 в 00:00 начнется матч в НХЛ Нэшвилл — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нэшвилл и Детройт начнут матч в 00:00 в НХЛ, 24.03.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Детройт» — «Нэшвилл» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Нэшвилл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Детройт.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Англия и Бразилия определить сильнейшего?
  • Англия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Смогут ли французы взять реванш у немцев?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Хорваты не заметят Тунис
  • Тунис — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Англия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Тунис — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Калинская — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  10.25
  • Прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фучович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие