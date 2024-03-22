начнут матч в 05:30 в НХЛ, 22.03.2024.

Последний матч: «Сиэтл» — «Вегас» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Вегас»).

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