В 05:00 20.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Чикаго» — «Лос-Анджелес» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лос-Анджелес»).

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