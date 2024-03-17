начнут матч в 22:30 в регулярном сезоне НХЛ, 17.03.2024.

Последний матч: «Нью-Джерси» — «Вегас» 6:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Нью-Джерси». Коэффициент ставки — 2.16 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Нью-Джерси»).

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