начнут матч в 03:30 в НХЛ, 16.03.2024.

Последний матч: «Чикаго» — «Лос-Анджелес» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 1.68 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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