начнут матч в 06:00 в НХЛ, 08.03.2024.

Последний матч: «Ванкувер» — «Вегас» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Ванкувер»).

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