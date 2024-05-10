Швейцария разгромила Норвегию, Германия была сильнее Словакии

Свен Сентелер Фото: globallookpress.com
Швейцария уверенно разобралась с Норвегией — 5:2.
В составе победителей отличились Свен Андригетто, Ромен Леффель, Свен Сентелер, Тристан Шервей и Нино Нидеррайтер.
У норвежцев шайбы забрасывали Маркус Викингстад и Микаэль Брандсега-Нигар.
Чемпионат мира. Группа А
Швейцария — Норвегия — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Голы: Андригетто — 1 (Нидеррайтер, Леффель), 11:04 — 1:0. Викингстад — 1 (Торесен, Йоханнесен), 14:53 — 1:1. Леффель — 1 (Зигенталер, Егер), 24:12 — 2:1. Сентелер — 1 (Йоси, Симион), 28:09 — 3:1. Шервей — 1 (Хаас), 33:30 — 4:1. Нидеррайтер — 1 (бол., Амбюль, Курашев), 51:56 — 5:1. Брандсег-Нигар — 1 (бол., Торесен, Зуккарелло), 58:56 — 5:2Вратари: Дженони — АрнтценБроски: 40 (15+13+12) — 15 (5+5+5)Штраф: 6 — 6
Словакия уступила Германии — 4:6.
У победителей 3 (1+2) очка набрал Лео Пфедерль. У проигравших гол и результативная передача на счету Марека Гривика.
Чемпионат мира. Группа В
Словакия — Германия — 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)
Голы: Кахун — 1 (бол., Элиз, Пфедерль), 29:46 — 0:1. Й. Мюллер — 1 (бол., Михаелис, Туоми), 32:31 — 0:2. Гривик — 1 (Цегларик, Слафковски), 36:06 — 1:2. Фехервари — 1 (Поспишил), 38:09 — 2:2. Кельбле — 1, 39:31 — 2:3. Михаелис — 1 (Пфедерль, Элиз), 44:27 — 2:4. Гудачек — 1 (Слафковски, Гривик), 54:13 — 3:4. Пфедерль — 1 (Элиз, Й. Мюллер), 56:02 — 3:5. Эдер — 1 (п.в.), 58:55 — 3:6. Сукель — 1 (Келемен, Регенда), 59:45 — 4:6Вратари: Шкорванек (57:54 — 58:55) — ГрубауэрБроски: 39 (8+13+18) — 22 (6+9+7)Штраф: 14 — 8