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    Швейцария разгромила Норвегию, Германия была сильнее Словакии

    Хоккей Сборная Швейцарии Сборная Германии Сборная Норвегии Сборная Словакии
    Завершились два матча первого тура группового этапа по хоккею на чемпионате мира 2024 года.

    Свен Сентелер
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    Свен Сентелер

    Швейцария уверенно разобралась с Норвегией — 5:2.

    В составе победителей отличились Свен Андригетто, Ромен Леффель, Свен Сентелер, Тристан Шервей и Нино Нидеррайтер.

    У норвежцев шайбы забрасывали Маркус Викингстад и Микаэль Брандсега-Нигар.

    Чемпионат мира. Группа А
    Швейцария — Норвегия — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
    Голы: Андригетто — 1 (Нидеррайтер, Леффель), 11:04 — 1:0. Викингстад — 1 (Торесен, Йоханнесен), 14:53 — 1:1. Леффель — 1 (Зигенталер, Егер), 24:12 — 2:1. Сентелер — 1 (Йоси, Симион), 28:09 — 3:1. Шервей — 1 (Хаас), 33:30 — 4:1. Нидеррайтер — 1 (бол., Амбюль, Курашев), 51:56 — 5:1. Брандсег-Нигар — 1 (бол., Торесен, Зуккарелло), 58:56 — 5:2Вратари: Дженони — АрнтценБроски: 40 (15+13+12) — 15 (5+5+5)Штраф: 6 — 6

    Словакия уступила Германии — 4:6.

    У победителей 3 (1+2) очка набрал Лео Пфедерль. У проигравших гол и результативная передача на счету Марека Гривика.

    Чемпионат мира. Группа В
    Словакия — Германия — 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)
    Голы: Кахун — 1 (бол., Элиз, Пфедерль), 29:46 — 0:1. Й. Мюллер — 1 (бол., Михаелис, Туоми), 32:31 — 0:2. Гривик — 1 (Цегларик, Слафковски), 36:06 — 1:2. Фехервари — 1 (Поспишил), 38:09 — 2:2. Кельбле — 1, 39:31 — 2:3. Михаелис — 1 (Пфедерль, Элиз), 44:27 — 2:4. Гудачек — 1 (Слафковски, Гривик), 54:13 — 3:4. Пфедерль — 1 (Элиз, Й. Мюллер), 56:02 — 3:5. Эдер — 1 (п.в.), 58:55 — 3:6. Сукель — 1 (Келемен, Регенда), 59:45 — 4:6Вратари: Шкорванек (57:54 — 58:55) — ГрубауэрБроски: 39 (8+13+18) — 22 (6+9+7)Штраф: 14 — 8
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