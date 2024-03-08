начнут матч в 05:00 в НХЛ, 08.03.2024.

Последний матч: «Аризона» — «Миннесота» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Аризона»).

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