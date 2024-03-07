начнут матч в 19:30 в плей-офф КХЛ, 07.03.2024.

Последний матч: «Торпедо» — «СКА» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «СКА». Коэффициент ставки — 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «СКА»).

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