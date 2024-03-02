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    Квартальнов: Нам надо быть лучше в мусорных голах

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    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против московского «Динамо» (1:4).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «По игре — соперник умеет терпеть, умеет играть, умеет доводить шайбу до ворот. Вот эти вещи — мусорные голы — в этом они нас опережают и в этом нам надо быть лучше.

    Сломал ли первый пропущенный гол план на игру? Нет. Вы видели, какой потом был счёт? 1:1 был. Мы проиграли третий период, где проиграли вбрасывание в своей зоне. Повторюсь, что соперник хорошо блокировал броски, а мы не блокировали. Можно сказать, что это мусорные голы. Но нам не давали оттуда бросать, а сами они бросали с таких позиций и доводили шайбу. К сожалению, мы не смогли это сделать.

    Вбрасывания… мы концентрируем ребят на это. Те, кто выходят, понятно, что тут надо проявлять характер. В третьем периоде мы это упустили, ребята это прекрасно понимают. Тут и соперник хорош, но нам в этом плане надо прибавлять.

    Удаления Шинккевича? Мы вообще обращали внимание на то, что соперник занял первое место по большинству в регулярке. Ребята это понимали, но может, эмоции чуть-чуть захлестнули. Илья Шинкевич точно всё прекрасно понимал. В меньшинстве сыграли неплохо. Но понимаем, что будет следующая игра, а там интересные ребята, которые тоже будут что-то придумывать. Нам не нужно допускать слабых удалений», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

    Второй матч серии пройдет 4 марта в Москве.

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