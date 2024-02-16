Мартемьянов: План удался процентов на 90-95

Главный тренер хабаровскоговысказался о матче против(4:1).

«План удался процентов на 90-95. Благодарен команде за правильную подготовку, за то, что оценили важность этого матча. Играли строго по заданию, особых вопросов у меня не было. Разве что концовка третьего периода, когда отдали контроль над шайбой сопернику.

Если хотим играть в плей-офф, нельзя давать слабинку. Думаю, следующий матч будет сложнее — соперник сделает работу над ошибками, ребята там самолюбивые, будут биться», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Амур», набрав 68 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (48 пунктов) — последний.