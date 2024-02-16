ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чарльз Оливейра5 восходящих звезд UFC, проигравших ветеранам на спаде
  • 15:34
    • Клопп признан лучшим тренером АПЛ в январе
  • 15:07
    • Диогу Жота стал лучшим игроком января в АПЛ
  • 14:08
    • Квинси Промес объявлен в международный розыск
  • 14:05
    • «ПСЖ» летом намерен серьезно усилиться
    Все новости спорта

    Болякин: Защитники настолько устали, что иногда принимают неадекватные решения, которые сложно объяснить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Барыс
    Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин дал свой комментарий по поводу матча против «Амура» (1:4).

    Олег Болякин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Болякин

    «Естественно, такие быстрые голы не придают уверенности команде. Предупреждал ребят, что "Амур" на ходу, "Амур" бьётся за попадание в плей-офф. Сразу сказал, что будет непростая игра. Видимо, та усталость, которая накопилась после Владивостока, сказалась. Там мы потеряли двоих игроков, сейчас защитники настолько устали, что иногда они принимают неадекватные решения, которые сложно объяснить», — приводит слова Болякина пресс-служба КХЛ.

    «Амур», набрав 68 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (48 пунктов) — последний.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Интер» «Салернитану»?
  • «Интер» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Лион» одолеть мощную «Ниццу»?
  • «Лион» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Рублев на этот раз проиграет Де Минору?
  • Де Минор — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие