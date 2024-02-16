Болякин: Защитники настолько устали, что иногда принимают неадекватные решения, которые сложно объяснить

Исполняющий обязанности главного тренерадал свой комментарий по поводу матча против(1:4).

«Естественно, такие быстрые голы не придают уверенности команде. Предупреждал ребят, что "Амур" на ходу, "Амур" бьётся за попадание в плей-офф. Сразу сказал, что будет непростая игра. Видимо, та усталость, которая накопилась после Владивостока, сказалась. Там мы потеряли двоих игроков, сейчас защитники настолько устали, что иногда они принимают неадекватные решения, которые сложно объяснить», — приводит слова Болякина пресс-служба КХЛ.

«Амур», набрав 68 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (48 пунктов) — последний.