В 03:00 14.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Баффало» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Баффало» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Баффало»).

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