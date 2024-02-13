Мартемьянов: Сейчас «Амур» почувствовал, что есть реальный шанс войти в плей-офф

Андрей Мартемьянов Фото: globallookpress.com
«Для обеих команд был непростой матч. Равная игра. Мы забили хорошие голы, сыграли по счету. Ловили соперника на контратаках, это нам удалось, немножко уступили в блокированных бросках, в жесткой игре — в этом элементе надо прибавить.
Ключевым моментом в матче стало то, что мы выстояли втроем против пятерых — очень четко играли. И Бобков держал нас в игре. Хорошая командная победа.
Тяжело поймать пик формы с нашими переездами. Но сейчас команда почувствовала, что у нас есть реальный шанс войти в плей-офф. Парни это осознают, готовятся и играют», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.