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    Мартемьянов: Сейчас «Амур» почувствовал, что есть реальный шанс войти в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Амур Трактор КХЛ
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Трактором» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Для обеих команд был непростой матч. Равная игра. Мы забили хорошие голы, сыграли по счету. Ловили соперника на контратаках, это нам удалось, немножко уступили в блокированных бросках, в жесткой игре — в этом элементе надо прибавить.

    Ключевым моментом в матче стало то, что мы выстояли втроем против пятерых — очень четко играли. И Бобков держал нас в игре. Хорошая командная победа.

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    • Тяжело поймать пик формы с нашими переездами. Но сейчас команда почувствовала, что у нас есть реальный шанс войти в плей-офф. Парни это осознают, готовятся и играют», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

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