Мартемьянов: Сейчас «Амур» почувствовал, что есть реальный шанс войти в плей-офф

Главный тренер «Амура»прокомментировал победу над(5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Для обеих команд был непростой матч. Равная игра. Мы забили хорошие голы, сыграли по счету. Ловили соперника на контратаках, это нам удалось, немножко уступили в блокированных бросках, в жесткой игре — в этом элементе надо прибавить.

Ключевым моментом в матче стало то, что мы выстояли втроем против пятерых — очень четко играли. И Бобков держал нас в игре. Хорошая командная победа.

Тяжело поймать пик формы с нашими переездами. Но сейчас команда почувствовала, что у нас есть реальный шанс войти в плей-офф. Парни это осознают, готовятся и играют», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.