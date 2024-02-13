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    «Амур» выиграл у «Трактора» и продлил победную серию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Трактор
    «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур» продлил победную серию до четырех матчей
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    «Амур» продлил победную серию до четырех матчей

    Игра в Хабаровске завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев площадки.

    В составе дальневосточного клуба авторами результативных бросков стали Владислав Барулин, Егор Коршков, Александр Хохлачев, Виктор Балдаев и Дмитрий Шевченко.

    У гостей отличились Никита Сошников, Альберт Яруллин и Максим Шабанов.

    «Амур» продлил победную серию до четырех матчей. «Трактор» проиграл четвертый матч подряд.

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    • «Трактор» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 72 очка. «Амур» находится на восьмой строчке — 64 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (3:2, 0:0, 2:1)
    Голы: Барулин — 15 (Коршков), 0:31 — 1:0. Сошников — 9 (Дронов), 7:27 — 1:1. Яруллин — 6 (Тертышный), 9:25 — 1:2. Коршков — 15 (Барулин, Бочаров), 10:13 — 2:2. Хохлачев — 7 (Брынцев, Панюков), 14:51 — 3:2. Балдаев — 3 (Барулин, Дрозг), 43:20 — 4:2. Шабанов — 25 (Ткачев, Кирпичников), 50:57 — 4:3. Шевченко — 14 (бол., Щемеров), 55:10 — 5:3Вратари: Бобков — МыльниковШтраф: 8 — 6Броски: 44 (16+10+18) — 30 (13+10+7)
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