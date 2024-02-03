ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс ПерейраПерейра испугался Анкалаева. Чемпион думает сбежать от Магомеда в средний вес
    Все новости спорта

    Крикунов: СКА подходит к старту плей-офф в оптимальной форме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА
    Экс-тренер клубов КХЛ Владимир Крикунов высказался об игре СКА в конце регулярного чемпионата нынешнего сезона.

    Владимир Крикунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Крикунов

    «В пятницу посмотрел матч между двумя армейскими клубам — ЦСКА и СКА. Команды показали хоккей высокого качества и этот матч вполне можно назвать репетицией плей-офф. Эти команды из года в год встречаются между собой и не удивлюсь, если и будущей весной их пути по дороге к Кубку Гагарина пересекутся.

    Невооружённым взглядом видно, что питерский клуб подходит к старту плей-офф в оптимальной форме. В Москве команда Романа Ротенберга заслуженно победила и шесть побед подряд над армейцами Москвы, прямо скажу, впечатляют.

    СКА после этой победы вышел на первое место на Западе и я уверен, что команда не будет сбавлять обороты. Я бы отметил отличную работу тренерского штаба питерского клуба во главе с Романом Ротенбергом, который сам как тренер набрался опыта, одержал не так давно сотую победу в лиге и продолжает прогрессировать», — сказал Крикунов «Чемпионату».

  • «Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина?
  • Кто станет обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2023/2024?
  • 29/01/2024

    • Напомним, что 2-го февраля СКА обыграл ЦСКА (2:1) и вышел на 1-е место в таблице Западной конференции с 81-м баллом в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Катар снова проиграет Узбекистану?
  • Катар — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • «Жирона» продолжит побеждать?!
  • «Жирона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Бавария» и забьет, и пропустит?!
  • «Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Катар — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие