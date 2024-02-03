Крикунов: СКА подходит к старту плей-офф в оптимальной форме

Экс-тренер клубов КХЛвысказался об игрев конце регулярного чемпионата нынешнего сезона.

«В пятницу посмотрел матч между двумя армейскими клубам — ЦСКА и СКА. Команды показали хоккей высокого качества и этот матч вполне можно назвать репетицией плей-офф. Эти команды из года в год встречаются между собой и не удивлюсь, если и будущей весной их пути по дороге к Кубку Гагарина пересекутся.

Невооружённым взглядом видно, что питерский клуб подходит к старту плей-офф в оптимальной форме. В Москве команда Романа Ротенберга заслуженно победила и шесть побед подряд над армейцами Москвы, прямо скажу, впечатляют.

СКА после этой победы вышел на первое место на Западе и я уверен, что команда не будет сбавлять обороты. Я бы отметил отличную работу тренерского штаба питерского клуба во главе с Романом Ротенбергом, который сам как тренер набрался опыта, одержал не так давно сотую победу в лиге и продолжает прогрессировать», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Напомним, что 2-го февраля СКА обыграл ЦСКА (2:1) и вышел на 1-е место в таблице Западной конференции с 81-м баллом в активе.