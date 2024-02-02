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    СКА оказался сильнее ЦСКА

    ЦСКА — СКА: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде переиграл ЦСКА со счетом 2:1.

    СКА
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    СКА

    На голы Михаила Воробьева и Артема Земченка хозяева ответили точным броском Максима Мамина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Воробьев — 15 (Толчинский), 3:14 — 0:1. Мамин — 15 (Григоренко, Соркин), 25:23 — 1:1. Земченок — 3 (Хайруллин), 52:06 — 1:2Вратари: Федотов (58:37) — СеребряковШтраф: 8 — 6Броски: 30 (9+6+15) — 41 (13+23+5)

    После этого матча СКА возглавил таблицу Западной конференции (81 очко), ЦСКА остался на 6-й строчке на Западе (65 баллов).

    СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу.

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