ЦСКА — СКА: счет матча 1:2, обзор голов

На голы Михаила Воробьева и Артема Земченка хозяева ответили точным броском Максима Мамина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Воробьев — 15 (Толчинский), 3:14 — 0:1. Мамин — 15 (Григоренко, Соркин), 25:23 — 1:1. Земченок — 3 (Хайруллин), 52:06 — 1:2Вратари: Федотов (58:37) — СеребряковШтраф: 8 — 6Броски: 30 (9+6+15) — 41 (13+23+5)
После этого матча СКА возглавил таблицу Западной конференции (81 очко), ЦСКА остался на 6-й строчке на Западе (65 баллов).
СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу.