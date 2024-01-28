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    Билялетдинов: «Ак Барс» работал на результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итог матча против «Барыса» (3:1).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Я считаю, что игра у нас сегодня сложилась — ребята хорошо отработали, хотя было очень сложно, особенно в последние минуты. Но ребята выстояли, играли самоотверженно, ловили на себя шайбы, потому что мы играли на результат. Поэтому я доволен и ребятами, и результатом.

    Что необычного предложили соперники в этом сезоне? Конечно, всё меняется с каждым годом. Сейчас хоккей сам по себе очень быстрый, ещё быстрее, чем в прошлом сезоне. Поэтому надо перестраиваться, надо уметь играть против быстрых команд. Тогда всё будет нормально», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

    «Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (44) — на последней, 12-й, строчке.

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