Билялетдинов: «Ак Барс» работал на результат

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Я считаю, что игра у нас сегодня сложилась — ребята хорошо отработали, хотя было очень сложно, особенно в последние минуты. Но ребята выстояли, играли самоотверженно, ловили на себя шайбы, потому что мы играли на результат. Поэтому я доволен и ребятами, и результатом.

Что необычного предложили соперники в этом сезоне? Конечно, всё меняется с каждым годом. Сейчас хоккей сам по себе очень быстрый, ещё быстрее, чем в прошлом сезоне. Поэтому надо перестраиваться, надо уметь играть против быстрых команд. Тогда всё будет нормально», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (44) — на последней, 12-й, строчке.