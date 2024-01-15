В 23:00 15.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Каролина» 5:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Каролина» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Лос-Анджелес»).

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