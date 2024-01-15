ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Динамо». Матч 11 января«Динамо» Москва — лидер Запада, ЦСКА опустился на седьмое место, а «Спартак» проводит худший отрезок в сезоне
  • 19:30
    • «Автомобилист» победил ЦСКА в матче КХЛ
  • 15:31
    • Осака уступила Гарсии на старте Australian Open
    Все новости спорта

    «Автомобилист» победил ЦСКА в матче КХЛ

    «Автомобилист» — ЦСКА: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Автомобилист
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:3.

    «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Автомобилист»

    На голы Брукса Мэйсека, Андрея Обидина и Дениса Баранцева гости ответить точными бросками Владислава Каменева и Константина Окулова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Каменев — 10, 9:51 — 0:1. Мэйсек — 19 (Широков, Волк), 13:14 — 1:1. Окулов — 11 (Нестеров, Классон), 14:40 — 1:2. Обидин — 11 (Хрипунов, Журавлев), 53:24 — 2:2. Баранцев — 1 (бол., Бывальцев, Блэкер), 56:04 — 3:2Вратари: Аликин — Федотов (59:31)Штраф: 9 — 15Броски: 17 (6+3+8) — 26 (9+11+6)

    ЦСКА с 56 занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 64 очка и занимает четвертую строчку таблицы Восточной конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Питтсбург» будет бороться с «Сиэтлом» за очки?
  • «Питтсбург» — «Сиэтл». Прогноз и ставки
  • 2.84
    •
  • «Аталанта» и «Фрозиноне» не смогут забить друг другу?
  • «Аталанта» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Долгожданная виктория Камеруна?
  • Камерун — Гвинея. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аталанта — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Камерун — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таиланд — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мали — ЮАР
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие