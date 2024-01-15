«Автомобилист» — ЦСКА: счет матча 3:2, обзор голов

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
На голы Брукса Мэйсека, Андрея Обидина и Дениса Баранцева гости ответить точными бросками Владислава Каменева и Константина Окулова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Голы: Каменев — 10, 9:51 — 0:1. Мэйсек — 19 (Широков, Волк), 13:14 — 1:1. Окулов — 11 (Нестеров, Классон), 14:40 — 1:2. Обидин — 11 (Хрипунов, Журавлев), 53:24 — 2:2. Баранцев — 1 (бол., Бывальцев, Блэкер), 56:04 — 3:2Вратари: Аликин — Федотов (59:31)Штраф: 9 — 15Броски: 17 (6+3+8) — 26 (9+11+6)
ЦСКА с 56 занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 64 очка и занимает четвертую строчку таблицы Восточной конференции.