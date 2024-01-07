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    Московское «Динамо» оказалось сильнее «Спартака» в овертайме

    «Динамо» Москва — «Спартак»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Спартак
    В московском дерби «Динамо» обыграло «Спартак» только в овертайме — 3:2.

    Эрик О`Делл
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    Эрик О`Делл

    На 4-й минуте счет открыл форвард хозяев Эрик О`Делл. Он же в середине второго периода оформил дубль.

    «Спартак» в начале третьего периода смог сократить отставание в счете усилиями Павла Порядина. А за три минуты до конца основного времени Никита Голдобина сравнял счет, переведя игру в овертайм.

    В нем победу динамовцам принес Седрик Пакетт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
    Голы: О`Делл — 19 (бол., Гусев, Менелл), 3:41 — 1:0. О`Делл — 20 (бол.), 27:50 — 2:0. Порядин — 23 (бол., Голдобин, Цыплаков), 44:37 — 2:1. Голдобин — 29 (бол., Порядин, Ковальчук), 56:44 — 2:2. Пакетт — 13 (Миронов), 62:43 — 3:2Вратари: Моторыгин — НиколаевБроски: 36 (11+17+5+3) — 37 (12+14+11+0)Штраф: 14 — 10

    У «Динамо» 66 очков и третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 очками занимает второе место.

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