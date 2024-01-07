«Динамо» Москва — «Спартак»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

В московском дербиобыгралотолько в овертайме — 3:2.

На 4-й минуте счет открыл форвард хозяев Эрик О`Делл. Он же в середине второго периода оформил дубль.

«Спартак» в начале третьего периода смог сократить отставание в счете усилиями Павла Порядина. А за три минуты до конца основного времени Никита Голдобина сравнял счет, переведя игру в овертайм.

В нем победу динамовцам принес Седрик Пакетт.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: О`Делл — 19 (бол., Гусев, Менелл), 3:41 — 1:0. О`Делл — 20 (бол.), 27:50 — 2:0. Порядин — 23 (бол., Голдобин, Цыплаков), 44:37 — 2:1. Голдобин — 29 (бол., Порядин, Ковальчук), 56:44 — 2:2. Пакетт — 13 (Миронов), 62:43 — 3:2Вратари: Моторыгин — НиколаевБроски: 36 (11+17+5+3) — 37 (12+14+11+0)Штраф: 14 — 10

У «Динамо» 66 очков и третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 очками занимает второе место.