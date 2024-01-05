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    СКА проиграл «Локомотиву» в Санкт-Петербурге

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    СКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Артур Каюмов
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    Артур Каюмов

    Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

    В составе «железнодорожников» авторами заброшенных шайб стали Артур Каюмов и Георгий Иванов.

    У хозяев отличился Захар Бардаков.

    «Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию СКА.

    «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции КХЛ — 66 очков. СКА находится на третьей строчке — 63 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Бардаков — 6 (Рендулич, Грицюк), 9:46 — 1:0. Каюмов — 11 (Березкин), 37:34 — 1:1. Иванов — 8 (бол., Полунин, Алексеев), 44:59 — 1:2Вратари: Мойсевич (56:14) — ИсаевШтраф: 10 — 2Броски: 29 (9+11+9) — 28 (13+5+10)
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