СКА проиграл «Локомотиву» в Санкт-Петербурге

Артур Каюмов Фото: globallookpress.com
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».
В составе «железнодорожников» авторами заброшенных шайб стали Артур Каюмов и Георгий Иванов.
У хозяев отличился Захар Бардаков.
«Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию СКА.
«Локомотив» занимает первое место в Западной конференции КХЛ — 66 очков. СКА находится на третьей строчке — 63 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Бардаков — 6 (Рендулич, Грицюк), 9:46 — 1:0. Каюмов — 11 (Березкин), 37:34 — 1:1. Иванов — 8 (бол., Полунин, Алексеев), 44:59 — 1:2Вратари: Мойсевич (56:14) — ИсаевШтраф: 10 — 2Броски: 29 (9+11+9) — 28 (13+5+10)