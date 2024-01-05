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    Козырев: Команда показала свой характер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Северсталь
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итог матча против «Витязя» (4:3).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Трудовая победа. Команда показала свой характер. "Витязь" сильно преобразился с приходом нового тренера. Очень сложно с ними играть, видна тренерская рука. Сегодня хорошо, что мы выиграли. Это даст нам импульс двигаться вперёд.

    Мощная концовка? Мы и в начале здорово играли: по статистике 44 броска, из них в створ — 24. У нас было большое преимущество. К сожалению, мы не смогли забить, пропустили две шайбы. Они были связаны с тактическими ошибками. Конечно, это внесло коррективы в ход матча. Концовка… Мы как играли, так и играли. Немного добавили интенсивности, это принесло свои плоды.

    Травма Шугаева? Смогу сказать что-то только после обследования», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

    «Северсталь» с 51 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Витязя» 36 очков и девятая позиция на Западе.

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