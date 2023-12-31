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    Лос-Анджелес — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    31.12.2023 в 06:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Лос-Анджелес — Эдмонтон

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    Лос-Анджелес и Эдмонтон начнут матч в 06:00 в регулярном сезоне НХЛ, 31.12.2023.

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    Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Лос-Анджелес»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Эдмонтон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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