Тамбиев: Расстраиваться сейчас нет времени, завтра следующий матч

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:4).

«В целом, сегодня не очень хорошо сыграли в обороне, недоработали и за это соперник нас наказал. В атаке — три гола забили — не плохо. Были моменты хорошие.

Расстраиваться сейчас нет времени, завтра следующий матч. Будем готовиться», — цитирует Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

После поражения от «Нефтехимика» «дальневосточники» занимают 11-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. «Адмирал» отстает от «волков» на 4 балла.

Уже 30-го декабря команды Леонида Тамбиева вновь встретится с «Нефтехимиком». Начало встречи — в 10:00 мск.