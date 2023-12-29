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    Леонтьев о победе «Нефтехимика»: Продолжали гнуть свою линию и добились желаемого

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Адмирал
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:3).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Несмотря на то, что уступали в счёте, рисунок игры и настрой с самого начала вселяли уверенность, что мы просто так не отдадим сегодняшний поединок. Мы просто продолжали своё дело, продолжали гнуть свою линию и добились желаемого.

    Ещё раз поздравляю команду, но это ещё не окончательный момент. Завтра снова игра, а когда играешь на Востоке через день — сначала в Хабаровске, потом здесь подряд — это, конечно, накладывает определённый отпечаток на функциональную подготовку наших ребят. Но мы на это не смотрим. Я уверен, что мы восстановимся и завтра сыграем также, как и должны играть.

    Не было ли мысли поберечь силы? Поверьте, когда ты в моменте играешь сегодня, нет мысли, что будет завтра. Ты стараешься сделать здесь и сейчас, а завтра будет завтра», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Адмирала».

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    • После победы над «Адмиралом» «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 41-м баллом в активе. Уже 30-го декабря эти команды вновь сыграют между собой. Начало игры — в 10:00 мск.

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