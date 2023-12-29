Леонтьев о победе «Нефтехимика»: Продолжали гнуть свою линию и добились желаемого

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:3).

«Несмотря на то, что уступали в счёте, рисунок игры и настрой с самого начала вселяли уверенность, что мы просто так не отдадим сегодняшний поединок. Мы просто продолжали своё дело, продолжали гнуть свою линию и добились желаемого.

Ещё раз поздравляю команду, но это ещё не окончательный момент. Завтра снова игра, а когда играешь на Востоке через день — сначала в Хабаровске, потом здесь подряд — это, конечно, накладывает определённый отпечаток на функциональную подготовку наших ребят. Но мы на это не смотрим. Я уверен, что мы восстановимся и завтра сыграем также, как и должны играть.

Не было ли мысли поберечь силы? Поверьте, когда ты в моменте играешь сегодня, нет мысли, что будет завтра. Ты стараешься сделать здесь и сейчас, а завтра будет завтра», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Адмирала».

После победы над «Адмиралом» «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 41-м баллом в активе. Уже 30-го декабря эти команды вновь сыграют между собой. Начало игры — в 10:00 мск.