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    Все новости спорта

    Германия U20 одержала победу над Финляндией U20 в матче МЧМ-2024

    Финляндия U20 — Германия U20: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Германии Сборная Финляндии
    Германия U20 одолела молодежку Финляндии (4:3) в матче группового этапа МЧМ-2024.

    Германия U20
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    Германия U20

    В составе немецкой сборной дублем отметился Файт Освальд, а по голу записали на свой счет Никлас Хюбнер и Роман Кехтер.

    У Финляндии U20 шайбы забросили Томми Мяннисте, Каспер Халттунен и Саму Бау.

    Молодежный чемпионат мира. Группа А.
    Финляндия U20 — Германия U20 3:4 (1:1, 2:3, 0:0).
    Голы: Освальд — 1 (Хердлер), 05:58 — 0:1. Мяннисте — 1 (Бау), 08:11 — 1:1. Халттунен — 1, 21:27 — 2:1. Хюбнер — 1 (Бикер), 22:12 — 2:2. Бау — 1 (Хемминг), 23:05 — 3:2. Кехтер — 1 (Элиас), 33:07 — 3:3. Освальд — 2 (Хауф, Хердлер), 34:38 — 3:4Вратари: Кокко — ДитльБроски: 43 (6+20+17) — 28 (13+10+5)Штраф: 8 — 8

    После этого матча Германия U20 занимает 3-е место в группе А (3 балла), а Финляндия U20 располагается на 4-й позиции без набранных очков.

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