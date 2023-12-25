Морозов оценил дебют Ковальчука за «Спартак» в КХЛ

Президент КХЛвысказался о первом матче нападающегопосле возвращения в большой хоккей.

«Конечно же, я очень рад за Илью, его возвращение — это очень значимое событие. Во-первых, мало кто играет в 40 лет, во-вторых, ещё меньше тех, кто возвращается в игру после почти трёхлетней паузы, и то и другое — крайне непросто, и Илья лишний раз доказал, что является одним из сильнейших хоккеистов в истории.

Символично, что Илья пришёл в команду, в которой начинал свою профессиональную карьеру, но на высшем уровне чемпионатов страны ни разу не играл. Символично и то, что он забросил шайбу в первом же матче — пусть и в пустые ворота, это ничего не меняет», — цитирует Морозова ТАСС.

Напомним, что Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца нынешнего сезона. В 1-м матче за «красно-белых» против «Куньлуня» (5:2) форвард забросил шайбу в пустые ворота.

В следующем матче «Спартак» сыграет против 26-го декабря против «Торпедо». Начало встречи — в 19:00 мск.