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    Морозов оценил дебют Ковальчука за «Спартак» в КХЛ

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    Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о первом матче нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука после возвращения в большой хоккей.

    Игроки «Спартака» после гола Ильи Ковальчука
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    Игроки «Спартака» после гола Ильи Ковальчука

    «Конечно же, я очень рад за Илью, его возвращение — это очень значимое событие. Во-первых, мало кто играет в 40 лет, во-вторых, ещё меньше тех, кто возвращается в игру после почти трёхлетней паузы, и то и другое — крайне непросто, и Илья лишний раз доказал, что является одним из сильнейших хоккеистов в истории.

    Символично, что Илья пришёл в команду, в которой начинал свою профессиональную карьеру, но на высшем уровне чемпионатов страны ни разу не играл. Символично и то, что он забросил шайбу в первом же матче — пусть и в пустые ворота, это ничего не меняет», — цитирует Морозова ТАСС.

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    • Напомним, что Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца нынешнего сезона. В 1-м матче за «красно-белых» против «Куньлуня» (5:2) форвард забросил шайбу в пустые ворота.

    В следующем матче «Спартак» сыграет против 26-го декабря против «Торпедо». Начало встречи — в 19:00 мск.

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