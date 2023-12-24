«Спартак» — «Куньлунь»: счет матча 5:2, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев льда отличились Михал Чайковски, Николай Голдобин, Андрей Локтионов, Егора Филин и Илья Ковальчук, а за гостей шайбы забросили Джек Родуолд и Спенсер Фу.
Отметим, что Ковальчук смог забить в первом же матче после возвращения в «Спартак».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Голы: Чайковски — 8 (Голдобин), 5:48 — 1:0. Голдобин — 28 (Мальцев, Порядин), 11:46 — 2:0. Локтионов — 9 (бол., Бурмистров, Принс), 19:43 — 3:0. Филин — 7 (Принс, Савиков), 32:21 — 4:0. Родуолд — 6 (мен., Челиос), 37:12 — 4:1. С. Фу — 5 (П. Фу, Кэмпбелл), 46:14 — 4:2. Ковальчук — 1 (п.в., Локтионов), 58:15 — 5:2Вратари: Николаев — Смит (57:21 — 58:15)Штраф: 14 — 12Броски: 41 (24+7+10) — 27 (5+10+12)
«Спартак» набрал 62 очка и поднялся на первое место в Западной конференции. У «Куньлуня» 35 баллов и девятая строчка.