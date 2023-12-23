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    «Торпедо» обыграл СКА

    «Торпедо» — СКА: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на своем льду обыграло петербургский СКА со счетом 3:1.

    Николай Коваленко
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    Николай Коваленко

    Армейцы первыми открыли счет в начале второго периода. Отличился Василий Глотов.

    «Торпедо» смог ответить заброшенной шайбой Николая Коваленко на 41-й минуте.

    Пять минут спустя Андрей Белевич вывел автозаводцев вперед.

    Точку же в матче поставил в конце встречи Андрей Белевич, оформивший дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Глотов — 10 (Хайруллин, Фальковский), 20:45 — 0:1. Коваленко — 9 (Конюшков), 40:14 — 1:1. Белевич — 4 (Шавин, Сизов), 46:47 — 2:1. Белевич — 5 (Коваленко), 59:03 — 3:1Голы: Гуска — Маттссон (59:13)Броски: 24 (7+10+7) — 36 (12+13+11)Штрафы: 2 — 10

    В следующем туре «Торпедо» сыграет дома со «Спартаком».

    СКА отправится на выезд к московскому «Динамо».

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