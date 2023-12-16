Тренер сборной Беларуси: Ребята на позитиве — мы бились до конца, играли здорово

Главный тренер сборной Беларусиподвёл итоги встречи со сборной «Россия 25» (3:5).

«Россия здорово начала первый период, наши ребята сыграли немного робко, не всё получалось. Начиная с середины второго периода увидели моменты и игру, которую хотели видеть — креативность в атаке, игра с шайбой. Понятно, что тяжело было играть против такого соперника.

Вторая пропущенная шайба? Ребята возмущались, потому что решили, что там было удаление до момента с голом. У нас была подобная ситуация с удалением Борикова.

После такого матча сказал спасибо за эмоции, что до конца были мужиками. Ребята на позитиве — мы бились до конца, играли здорово. Мне обидно после такого поражения.

Не все сильнейшие приехали в сборную, хотелось бы видеть Принса, Готовца, Белевича, но они не смогли. Опытным ребятам из минского "Динамо" дали отдохнуть, потому что тяжёлый сезон. Пинчук сломал руку в турнире "три на три", — цитирует Кольцова "Чемпионат".