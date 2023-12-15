ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
  • 10:38
    • Защитник ЦСКА может перейти в клуб турецкой Суперлиги
  • 09:56
    • Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
  • 09:42
    • «Клипперс» выиграли у «Голден Стэйт», «Даллас» уступил «Миннесоте»
  • 09:27
    • «Спартак» может подписать ганского вингера «Црвены Звезды»
  • 08:48
    • Головин признан лучшим футболистом России в 2023 году
    Все новости спорта

    Ротенберг: На Кубке Первого канала уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России Кубок Первого канала КХЛ
    Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) оценил уровень хоккея на Кубке Первого канала.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «У нас уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Это показала сегодняшняя игра. Каждый хочет себя проявить.

    Посмотрите, как здорово сегодня сыграл вратарь "Звезд" Егор Назаров. Он сыграл феноменально и просто в одиночку тащил команду два периода. Другие игроки, которые получили такой шанс сыграть на таком уровне, ничем не хуже, чем любая сборная любой страны. Здесь нужно оценивать все объективно и честно.

    Это международный уровень. Одно дело играть в клубе, а другое — за страну. Вы думаете у сборной Белоруссии не будет мотивации в следующей игре? Там будет мотивация на уровне президента страны! Мы все это прекрасно знаем. Это хорошо и правильно, потому что это совершенно другой уровень», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче «Россия 25» сыграет со сборной Белоруссии, «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли «Ноттингема» шансы против «Тоттенхэма»?
  • «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Аль-Иттихад» проследует в полуфинал
  • «Аль-Ахли» Каир — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Монако» придется тяжело против аутсайдера
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Осасуна — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие