Ротенберг: На Кубке Первого канала уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) оценил уровень хоккея на Кубке Первого канала.

«У нас уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Это показала сегодняшняя игра. Каждый хочет себя проявить.

Посмотрите, как здорово сегодня сыграл вратарь "Звезд" Егор Назаров. Он сыграл феноменально и просто в одиночку тащил команду два периода. Другие игроки, которые получили такой шанс сыграть на таком уровне, ничем не хуже, чем любая сборная любой страны. Здесь нужно оценивать все объективно и честно.

Это международный уровень. Одно дело играть в клубе, а другое — за страну. Вы думаете у сборной Белоруссии не будет мотивации в следующей игре? Там будет мотивация на уровне президента страны! Мы все это прекрасно знаем. Это хорошо и правильно, потому что это совершенно другой уровень», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

В следующем матче «Россия 25» сыграет со сборной Белоруссии, «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.