«Россия 25»
Первый матч «России 25» в Кубке Первого канала был интересным в контексте медийности, а не с не с точки зрения спортивного противостояния, поскольку команда встречалась с импровизированной сборной «Звезды и ВХЛ».
Упомянутая команда была сформирована из молодых ребят КХЛ и ВХЛ, заменив сборную Китая, которой Министерство спорта не позволило принять участие в товарищеском турнире.
Что касается игры со «Звездами и МХЛ», то в ней команда Романа Ротенберга оформила разгромную победу (5:2). Несмотря на крупный счет, самые интересные события ждали зрителей «Ледового» после перерыва, по итогам которого светились нули.
«Россия 25» же пропустила первой, но относительно быстро — в течение 5 минут — сравняла счет. Уничтожен был менее опытный соперник в третьем периоде: по голу забили Михаил Воробьев и Максим Соркин, а Марат Хайруллин оформил дубль.
Белоруссия
На дружественном турнире сборная Беларуссии представлена в статусе одного из двух реальных претендентов на победу, и, кажется, предстоящая встреча с «Россией 25» способна разрешить спор лидеров.
В первом матче Белоруссия катком переехала Казахстан (6:2) и заняла условное первое место с тремя очками, опередив «Россию 25» исключительных по лучшей разнице заброшенных шайб.
В дебютном матче команда Константина Кольцова завладела преимуществом максимально быстро: к 8-й минуте первого периода она вела 3:0. Н. Пышкайло, А. Стась, М. Сушко, И. Мартынов, Е. Лисовец и П. Денисов отличились по голу.
Прошлый Кубок Первого канала завершился победой Белоруссии, которая набрала 5 очков, опередив на один балл Россию. Тогда она также разгромила Казахстан (4:1) и вырвала победу у хозяев турнира по буллитам после результативных трех периодов (5:4 Б).
Прогноз и ставка
На победу «России 25» букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 4.45, а на победу Белоруссии — 4.70.
В преддверии очной встречи обе команды добились крупных побед, а биться лицом к лицу они будут в статусе главных претендентов на первое место в этом товарищеском турнире.
В составах сборных немало высококлассных по меркам отечественного хоккея звезд, которые в матчах, не несущих в себе серьезной ответственности, сыграют в свое удовольствие и
В первых играх будущие соперники забросили 11 шайб в сумме, поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.23.