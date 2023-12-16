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    «Россия 25» снова выдаст результативный матч

    «Россия 25» — Белоруссия. Ставка и прогноз (к. 2.23) на хоккейный матч Кубка Первого канала 16 декабря 2023 года

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    Илья Карпухин
    В матче Кубка Первого канала «Россия 25» встретится с Белоруссией. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 16 декабря. Начало запланировано на 15:00 мск. «Россия 25» — Белоруссия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Россия 25»

    Первый матч «России 25» в Кубке Первого канала был интересным в контексте медийности, а не с не с точки зрения спортивного противостояния, поскольку команда встречалась с импровизированной сборной «Звезды и ВХЛ».

    Упомянутая команда была сформирована из молодых ребят КХЛ и ВХЛ, заменив сборную Китая, которой Министерство спорта не позволило принять участие в товарищеском турнире.

    Что касается игры со «Звездами и МХЛ», то в ней команда Романа Ротенберга оформила разгромную победу (5:2). Несмотря на крупный счет, самые интересные события ждали зрителей «Ледового» после перерыва, по итогам которого светились нули.

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    «Россия 25» же пропустила первой, но относительно быстро — в течение 5 минут — сравняла счет. Уничтожен был менее опытный соперник в третьем периоде: по голу забили Михаил Воробьев и Максим Соркин, а Марат Хайруллин оформил дубль.

    Белоруссия

    На дружественном турнире сборная Беларуссии представлена в статусе одного из двух реальных претендентов на победу, и, кажется, предстоящая встреча с «Россией 25» способна разрешить спор лидеров.

    В первом матче Белоруссия катком переехала Казахстан (6:2) и заняла условное первое место с тремя очками, опередив «Россию 25» исключительных по лучшей разнице заброшенных шайб.

    В дебютном матче команда Константина Кольцова завладела преимуществом максимально быстро: к 8-й минуте первого периода она вела 3:0. Н. Пышкайло, А. Стась, М. Сушко, И. Мартынов, Е. Лисовец и П. Денисов отличились по голу.

    Прошлый Кубок Первого канала завершился победой Белоруссии, которая набрала 5 очков, опередив на один балл Россию. Тогда она также разгромила Казахстан (4:1) и вырвала победу у хозяев турнира по буллитам после результативных трех периодов (5:4 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «России 25» букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 4.45, а на победу Белоруссии — 4.70.

    В преддверии очной встречи обе команды добились крупных побед, а биться лицом к лицу они будут в статусе главных претендентов на первое место в этом товарищеском турнире.

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    В составах сборных немало высококлассных по меркам отечественного хоккея звезд, которые в матчах, не несущих в себе серьезной ответственности, сыграют в свое удовольствие и выдадут очередную событийную партию.

    В первых играх будущие соперники забросили 11 шайб в сумме, поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.23.

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    «Россия 25» — Белоруссия: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Россия 25» снова выдаст результативный матч
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