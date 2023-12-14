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    Сборная «Россия 25» победила «Звёзды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России
    В матче первого тура на Кубке Первого канала сборная «Россия 25» разгромила «Звёзды и ВХЛ» — 5:2.

    Автор дубля Марат Хайруллин
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    Автор дубля Марат Хайруллин

    Шайбы в составе победителей забрасывали Василий Глотов, Михаил Воробьев, Максим Соркин, Марат Хайруллин (дубль).

    За «Звёзды и ВХЛ» отличились Глеб Петров и Матвей Заседа.

    Кубок Первого канала. Групповой этап
    Россия 25 — «Звезды и ВХЛ» (Санкт-Петербург) — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
    Голы: Петров — 1 (Кабуш, Альметкин), 26:14 — 0:1. Глотов — 1 (Полтапов, Сергеев), 31:34 — 1:1. Воробьев — 1 (Толчинский, Гребенкин), 40:22 — 2:1. Соркин — 1 (Сафонов, Зыков), 41:34 — 3:1. Хайруллин — 1 (бол., Коростелев, Лямкин), 42:52 — 4:1. Заседа — 1 (бол., Степанов, Грицюк), 48:10 — 4:2. Хайруллин — 2 (п.в., Глотов, Земченок), 59:07 — 5:2Вратари: Иванов — Назаров (Мурашов, 42:52, 58:22 — 59:07)Штраф: 6 — 10

    В следующем туре «Россия 25» сыграет со сборной Беларусь. «Звёзды и ВХЛ» сразится со сборной Казахстана.

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