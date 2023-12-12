Дементьев: Овечкин свои голы забьет, рано или поздно шайба пойдет в ворота

Хоккейный агент и экспертподелился мнением о проблемах капитана «Вашингтона»

Овечкин второй раз в карьере не забросил ни одной шайбы в десяти матчах подряд. В текущем сезоне он провел 25 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

«Я бы не соотносил безголевую игру Овечкина и кризис. Просто есть черная полоса на текущий момент.

К сожалению, пристальное внимание в большей степени уделяется неудачам отдельных личностей и даже команд.

Вспомните, сколько было дискуссий и вопросов по неудачной игре СКА на старте сезона, но сейчас команда набрала ход, выдает длительную серию с набранными очками, и уже никаких обсуждений на тему "Как же так?" нет.

Тоже самое будет и здесь. Овечкин свои голы забьет, рано или поздно шайба пойдет в ворота. А с нашей стороны нужно просто поддержать его в этом», — приводит слова Дементьева «Чемпионат».