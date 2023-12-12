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    Дементьев: Овечкин свои голы забьет, рано или поздно шайба пойдет в ворота

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о проблемах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин второй раз в карьере не забросил ни одной шайбы в десяти матчах подряд. В текущем сезоне он провел 25 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

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    • «Я бы не соотносил безголевую игру Овечкина и кризис. Просто есть черная полоса на текущий момент.

    К сожалению, пристальное внимание в большей степени уделяется неудачам отдельных личностей и даже команд.

    Вспомните, сколько было дискуссий и вопросов по неудачной игре СКА на старте сезона, но сейчас команда набрала ход, выдает длительную серию с набранными очками, и уже никаких обсуждений на тему "Как же так?" нет.

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    • Тоже самое будет и здесь. Овечкин свои голы забьет, рано или поздно шайба пойдет в ворота. А с нашей стороны нужно просто поддержать его в этом», — приводит слова Дементьева «Чемпионат».

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