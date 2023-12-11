ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • 13:12
    • ФИФА показала мяч для клубного ЧМ-2023
  • 12:40
    • «Црвена Звезда» предлагает должность заместителю гендиректора «Динамо» Бувачу
  • 11:14
    • Равиль Измайлов стал генеральным директором «Балтики»
  • 08:28
    • «Вашингтон» одолел «Чикаго», у Овечкина результативная передача
  • 08:10
    • «Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес», Панарин сделал голевую передачу
    Все новости спорта

    Тренер «Вашингтона»: В последнее время игра Овечкина вызывает беспокойство

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери признался, что у него вызывает беспокойство игра капитана команды Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    Овечкин второй раз в карьере не забросил ни одной шайбы в десяти матчах подряд. В текущем сезоне он провел 25 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

    «Я не был [обеспокоен] в начале сезона. Но я бы сказал, что в последнее время немного беспокоюсь.

    В начале года мне казалось, что у него было много шансов, так что это нормально.

    У снайперов бывают взлеты и падения, но если у тебя появляются шансы, в конце концов они начнут реализовываться.

  • Овечкин вплотную приблизился к Игинле в списке лучших ассистентов НХЛ всех времен
  • Читайте по теме

    • В последнее время они начали иссякать, не считая моментов после вбрасываний, и, очевидно, я не учитываю игру в неравных составах. Вот что беспокоит», — приводит слова Карбери The Washington Post.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Голландский клуб может завершить групповой этап победой
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ланс — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие