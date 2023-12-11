Тренер «Вашингтона»: В последнее время игра Овечкина вызывает беспокойство

Главный тренер «Вашингтона»признался, что у него вызывает беспокойство игра капитана команды

Овечкин второй раз в карьере не забросил ни одной шайбы в десяти матчах подряд. В текущем сезоне он провел 25 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

«Я не был [обеспокоен] в начале сезона. Но я бы сказал, что в последнее время немного беспокоюсь.

В начале года мне казалось, что у него было много шансов, так что это нормально.

У снайперов бывают взлеты и падения, но если у тебя появляются шансы, в конце концов они начнут реализовываться.

В последнее время они начали иссякать, не считая моментов после вбрасываний, и, очевидно, я не учитываю игру в неравных составах. Вот что беспокоит», — приводит слова Карбери The Washington Post.