ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Борнмут»В поисках нового дна. «Борнмут» опозорил «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 09:07
    • «Лейкерс» выиграли у «Индианы» в финале Внутрисезонного турнира НБА
  • 08:07
    • «Вашингтон» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», Овечкин не отметился результативными действиями
  • 00:40
    • «Интер» легко обыграл «Удинезе»
  • 22:48
    • Дортмундская «Боруссия» уступила дома «Лейпцигу»
  • 22:37
    • «Реал Сосьедад» разгромил в гостях «Вильярреал»
    Все новости спорта

    «Вашингтон» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», Овечкин не отметился результативными действиями

    «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс
    «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду взял верх над «Рейнджерс» со счетом 4:0.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    В составе победителей отличились Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николас Обе-Кубель. Евгений Кузнецов сделал голевую передачу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Милано — 4 (Фехервари, Карлсон), 0:43 — 1:0. Манта — 6 (Кузнецов, Сандин), 21:43 — 2:0. Уилсон — 9, 25:35 — 3:0. Обе-Кубель — 2 (Маленстин), 31:52 — 4:0Вратари: Линдгрен — ШестеркинШтраф: 7 — 11Броски: 29 (12+7+10) — 31 (8+15+8)

    «Вашингтон» набрал 29 очков и идет 7-м в Восточной конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Рейнджерс» (37) — на втором месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть ЦСКА?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.76
    •
  • Смогут ли «Атлетико» и «Альмерия» забить друг другу?
  • «Атлетико» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Лутон» намерен пощипать главного фаворита АПЛ
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.76
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.90
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие