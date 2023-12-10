«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: счет матча 4:0, обзор голов

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николас Обе-Кубель. Евгений Кузнецов сделал голевую передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Голы: Милано — 4 (Фехервари, Карлсон), 0:43 — 1:0. Манта — 6 (Кузнецов, Сандин), 21:43 — 2:0. Уилсон — 9, 25:35 — 3:0. Обе-Кубель — 2 (Маленстин), 31:52 — 4:0Вратари: Линдгрен — ШестеркинШтраф: 7 — 11Броски: 29 (12+7+10) — 31 (8+15+8)
«Вашингтон» набрал 29 очков и идет 7-м в Восточной конференции.
«Рейнджерс» (37) — на втором месте.