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    «Локомотив» дома не оставил шансов «Ак Барсу»

    «Локомотив» — «Ак Барс»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Ак Барс
    Ярославский «Локомотив» на своем льду одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Первыми счет открыли гости в середине первого периода. Это сделал форвард «Ак Барса» Илья Сафонов.

    «Локомотив» смог сравнять счет только в начале третьего периода, когда точный бросок удался Павлу Красковскому.

    Спустя три минуты хозяев вывел вперед Даниил Бут, а последнюю шайбу в матче забросил Ярослав Лихачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
    Голы: Сафонов — 9 (Юдин, Журавлев), 10:42 — 0:1. Красковский — 8 (бол., Бут, Рафиков), 44:16 — 1:1. Бут — 8 (Чехович, Андронов), 47:20 — 2:1. Лихачев — 10 (бол., Каюмов), 51:35 — 3:1Вратари: Исаев — Билялов (58:42 — 59:01)Броски: 33 (7+14+12) — 28 (13+5+10)Штраф: 8 — 8

    «Локомотив» идет третьим на «Западе» с 53 очками. «Ак Барс» (48) опустился на пятую строчку.

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