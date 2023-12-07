«Локомотив» — «Ак Барс»: счет матча 3:1, обзор голов

Ярославскийна своем льду одержал победу над казанскимсо счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первыми счет открыли гости в середине первого периода. Это сделал форвард «Ак Барса» Илья Сафонов.

«Локомотив» смог сравнять счет только в начале третьего периода, когда точный бросок удался Павлу Красковскому.

Спустя три минуты хозяев вывел вперед Даниил Бут, а последнюю шайбу в матче забросил Ярослав Лихачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) Голы: Сафонов — 9 (Юдин, Журавлев), 10:42 — 0:1. Красковский — 8 (бол., Бут, Рафиков), 44:16 — 1:1. Бут — 8 (Чехович, Андронов), 47:20 — 2:1. Лихачев — 10 (бол., Каюмов), 51:35 — 3:1Вратари: Исаев — Билялов (58:42 — 59:01)Броски: 33 (7+14+12) — 28 (13+5+10)Штраф: 8 — 8

«Локомотив» идет третьим на «Западе» с 53 очками. «Ак Барс» (48) опустился на пятую строчку.