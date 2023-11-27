«Миннесота» — «Детройт»: счет матча 1:4, обзор голов

в гостях уступилав матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Защитник хозяев Шейн Гостисбеер принял участие во всех четырех голах своей команды — он забил гол и сделал три ассиста.

Российский форвард Кирилл Капризов сделал голевой пас в конце первого периода встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Миннесота» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Перрон — 6 (бол., Раймонд, Гостисбеер), 4:06 — 1:0. Эрикссон Эк — 10 (бол., Капризов, Зуккарелло), 19:48 — 1:1. Ларкин — 8 (Гостисбеер), 36:53 — 2:1. Перрон — 7 (бол., Гостисбеер, Ларкин), 41:29 — 3:1. Гостисбеер — 5 (п.в., Комфер, Расмуссен), 59:37 — 4:1Вратари: Лион — ГуставссонШтраф: 14 — 14Броски: 23 (10+6+7) — 38 (6+14+18)

«Детройт» одержал третью победу кряду и идёт 4-м в таблице Восточной конференции НХЛ с 25 очками в 20 матчах.

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«Миннесота» (14) находится на 13-й позиции в таблице Западной конференции.