«Трактор» — «Барыс»: счет матча 2:0, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
Авторами заброшенных шайб стали Владимир Ткачев и Сергей Телегин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ткачев — 7 (бол., Телегин, Шабанов), 37:02 — 1:0. Телегин — 3 (бол., Ткачев), 40:19 — 2:0Вратари: Фукале — Паскуале (58:52)Штраф: 2 — 9Броски: 33 (9+12+12) — 27 (13+6+8)
В следующем матче «Трактор» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». «Барыс» сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 18 ноября.