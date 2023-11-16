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    «Трактор» переиграл «Барыс» в матче КХЛ

    «Трактор» — «Барыс»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома одержал победу над «Барысом» со счетом 2:0.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    Авторами заброшенных шайб стали Владимир Ткачев и Сергей Телегин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Ткачев — 7 (бол., Телегин, Шабанов), 37:02 — 1:0. Телегин — 3 (бол., Ткачев), 40:19 — 2:0Вратари: Фукале — Паскуале (58:52)Штраф: 2 — 9Броски: 33 (9+12+12) — 27 (13+6+8)

    В следующем матче «Трактор» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». «Барыс» сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 18 ноября.

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